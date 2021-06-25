وضع جثتها فى ثلاجة السمك.. تفاصيل جريمة قتل العشيقة فى الإسماعيلية

كشف تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل العثور على جثة لسيدة داخل ثلاجة السمك فى قرية أبو عطوة، بمركز الضواحى بالإسماعيلية، حيث تبين أن وراء قتل ووضع الجثة، هو العشيق الذي تخلص منها بالاتفاق مع والدها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغ من القرية بالعثور على جثة داخل أكياس وملفوفة فى قماش داخل ثلاجة السمك بإحدى قرى مركز الضواحى، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة ثلاثينية، وأنها فى حالة تجمد، مما يشير إلى أن القاتل تخلص منها منذ عدة ساعات.

العشيق وراء الواقعة.. وكشف سر الـ50 ألف جنيه

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب على علاقة غير شرعية بالمجنى عليها، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الاخيرة، ووضع جثتها بمساعدة والدها فى ثلاجة سمك بالقرية.

وتم تحديد هوية القاتل وألقى القبض عليه واعترف فى محضر الشرطة بتفاصيل جريمته بسبب خلافات بينهما، وأكد أنه دفع مبلغ 50 ألف جنيه لوالدها مقابل عدم الإبلاغ عنه ومساعدته فى التخلص من الجثة.