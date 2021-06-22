حبس تشكيل عصابي خطط لسرقة إيراد «بنزينة» في الإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العمل لنيابات الاسماعيلية بحبس تشكيل عصابي سرق لموظف بمحطة خدمة سيارات شهيرة في الإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية أن أحد العاملين في المحطة خطط مع 4 آخرين لارتكاب واقعة السرقة مستغلا علمه بمواعيد تحرك المجني عليه.

واتفق المتهم مع 4 آخرين من أصدقائه علي سرقة ما يقرب من 200 ألف جنيه، إيراد المحطة، لمروره بأزمة مالية أملا في تسديد ديونه وإتمام زواجه.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، بورود بلاغا من «السيد.ح.إ»، بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بسرقة شنطة بلاستيكية من يده أثناء خروجه من محطة خدمة السيارات وفرارهم هاربين.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية ضم النقباء أحمد درهوس ومروان منصور ومحمد النجار معاونو مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلي اتفاق عامل في محطة الوقود مع 4 آخرين من أصدقائه على ارتكاب الواقعة.

ودارت الشكوك حول بعض العاملين في محطة خدمة السيارات لوجود تسريب لمعلومة تحرك المجني عليه بالمبلغ المالي الخاص بإيرادات المحطة، وتابع ضباط البحث الجنائى تحركات كافة المتهمين وعلاقاتهم وظروفهم الشخصية ليتوصلوا ألى معلومات حول المتهم الأول «فريد.م.م»، مقيم بمنطقة الكيلو 2 التابعة لدائرة مركز ابوصوير.

وتوصلت التحريات الي تخطيط المتهمين للسرقة من خلال رصد المتهم الأول للمجني عليه وإبلاغ باقي التشكيل بموعد خروجه لإيداع مبلغ مالي في البنك، فيما استقل 3 آخرين دراجة نارية لخطف المبلغ من الموظف لحظة خروجه على أن يؤمن المتهم الخامس الطريق لهم بسيارة أخرى..

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، القبض علي المتهمين واعترف المتهم الأول بتوزيعه للمبلغ المالي علي المشاركين معه في الواقعة، فيما سدد المتهم الرئيسي مبلغ مالي لبعض الأشخاص للعمل علي إتمام زواجه خلال الشهر المقبل.