مفاجأة في جريمة «فتاة الإسماعيلية»: عشيقها قتلها ووالدها تستر عليه

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل فتاة الإسماعيلية، على يد عشيقها، عن تورط والدها في القضية، ومحاولته للتستر على الجريمة، مقابل حصوله على مبلغ مالي من قاتل ابنته، لعدم الإبلاغ عن مقتلها.

وأمرت النيابة العامة بالإسماعيلية بحبس والد الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتستر على جريمة قتل، رغم معرفته بها، فيما تواصل النيابة التحقيقات في القضية.

وقال شهود عيان من أهالي قرية «أبو عطوة»، التي شهدت تفاصي الجريمة: "إنهم شاهدوا والد الفتاة المجني عليها في محيط منزل الجاني، وكان يقف معه في نفس يوم اكتشاف الجريمة".

وكشفت مصادر عن أن المتهم عرض دفع مبلغ مالي ضخم إلى والد المجني عليها، مقابل التستر على الجريمة، وعدم إبلاغ الشرطة، وقام المتهم بالفعل بشراء الكفن وتغسيل جثة القتيلة تمهيداً لدفنه، والإفلات من جريمته.

وكان المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، المستشار ياسر زيتون، قد أمر في وقت سابق، اليوم الخميس، بحبس المتهم بارتكاب الجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تربطهما علاقة محرمة، وتقيم معه في منزله.

وأوضحت تحقيقات النيابة، التي باشرها محمد الطيب، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن خلافاً نشب بين المجني عليها والمتهم، انتهى بتعدي الأخير على الأولى بالضرب، مما أدى إلى وفاتها.

واعترف المجني عليه بتعاطيه للمواد المخدرة هو والمجني عليها بشكل مستمر، طوال الفترة الماضية، حيث كانا يتعاطيان مخدر «الشابو»، وأن الفتاة كانت تعيش معه في منزله بإرادتها، لحين حدوث الواقعة.

وقال المتهم إنه قام بتكفين المجني عليها، وإخفاء جثتها داخل ثلاجة لحفظ الأسماك، في محل خاص به في الدور الأرضي للعقار الذي يقيم فيه، تمهيداً للتخلص من الجثة ودفنها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي، لفحص الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وكتابة تقرير مفصل بالإصابات الموجودة بها.