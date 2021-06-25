عاجل.. الهند تسجل أكثر من 51 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 51667 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و1329 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 30134445 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 393310 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

كما سجلت وزارة الصحة الهندية، تعافي 64527 حالة من المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 29128267 حالة.

وكانت ولاية «ماديا براديش» الهندية، أعلنت أمس الخميس، عن أول حالة وفاة لامرأة كانت تعاني من الإصابة بسلالة «دلتا بلس» من فيروس «كورونا».

وتعد سلالة «دلتا بلس» طفرة في سلالة دلتا واسعة الانتشار المعروفة علميا بـ «B.1.617.2»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.