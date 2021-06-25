المحافظات تبدأ تفعيل قانون السايس: الحبس والغرامة في انتظار المخالف

بدأت المحافظات تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميا بـ«قانون السايس» ومنهم محافظة القاهرة، حيث طالبت الأحياء بالتنسيق مع الشرطة لمحاصرة كل من يعمل فى مهنة السايس دون ترخيص؛ لضبط الشوارع والمياديين والتصدى لظاهرة استغلال وابتزاز السائقين وأصحاب السيارات من قبل بعض من يمتهن مهنة السايس بشكل عشوائى دون ضابط.

وأقرت محافظة القاهرة معاقبة كل من يزاول مهنة السايس دون رخصة وفق القانون، مع اتخاذ إجراء قانونى ضد كل من يقوم بتحصيل رسوم بشكل غير رسمى مقابل ركن السيارات بالشوارع والمياديين، حيث يتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة حيث أن عقوبة المخالف تتراوح ما بين الحبس والغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.

رخصة السايس والتسعيرة

وفيما يتعلق بالأماكن المخصصة بانتظار السيارات والتعريفة، حدد قانون تنظيم المركبات، أن كل محافظة تشكل لجنة لتلقى طلبات الحصول على رخصة سايس مع تحديد أماكن ومدد الانتظار، حيث تحدد الرسوم بالساعة وتختلف من منطقة لأخرى بالمناطق الشعبية والبسيطة وبشكل يختلف عن الأماكن الراقية، كما أنه من غير المسموح وجود أماكن انتظار تتسبب فى تعطيل حركة المرور.

تقنين مهنة السايس

ويهدف قانون تنظيم المركبات إلى تقنين وضع مهنة السايس ومنع استغلال المواطنين وانهاء ظاهرة أماكن الانتظار العشوائية وتعظيم موارد المحليات وعدم السماح لأى شخص يتعاطى المخدرات بمزاولة المهنة حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، كما ألزم القانون كل من يمارس المهنة بالتزام العمل بزى رسمى وإبراز كارنية العمل حتى يتعرف عليهم المواطنين بسهولة، مع مطالبة كل من حصل على حق استغلال أماكن الانتظار بوضع لافتات إرشادية فى أماكن الانتظار توضح تسعيرة كل ساعة انتظار للمركبات.

إلى ذلك، تواصل المحافظات العمل على فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات مع التشديد على رخص البناء الجديدة بوجود أماكن للسيارات أسفل كل عقار لمنع الازدحام المرورى وتسيير الحركة المرورية.