إلغاء الموافقة على رخصة «السايس» حال تأخر سداد الرسوم 30 يوما

يحدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، جميع الضوابط اللازمة لاستخراج رخصة مزاولة مهنة «سايس»، من الشروط للرسوم للمهلة، ومن بينها كذلك الموقف حال التأخر في سداد الرسوم بعد الحصول على الموافقة.

وحدد القانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 رسوم استخراج رخصة السايس بالمدن والأحياء، وهي بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ففي الأحياء والمدن ساحة الانتظار من مركبة لـ20 مركبة يكون رسم رخصة السايس ألف جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر يبلغ الرسم ألفي جنيه للرخصة، وفي عواصم المحافظات والمدن الجديدة من مركبة إلى 20 مركبة يكون رسم رخصة السايس 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر يبلغ رسم رخصة السايس 3 آلاف جنيه، والأماكن المميزة من مركبة إلى 20 مركبة تكون رسوم رخصة السايس ألفي جنيه، وإذا كانت ساحة الانتظار تتضمن من 21 مركبة فأكثر تصل الرسوم لـ3 آلاف جنيه.

تقنين وضع السايس

وأكد مصدر في محافظة القاهرة أن كل من يرغب فى العمل بمهنة «سايس» من العاملين بالشوارع في تنظيم انتظار السيارات عليهم التقديم لتقنين وضعهم والعمل بشكل رسمي، حيث سيتم تحديد أماكن الانتظار ورسوم كل فئة وإصدار رخصة لكل من تقدم وتنطبق عليه شروط مهنة السايس وفق القانون، حيث يتقدم الراغب للعمل بطلب متضمن بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء ورخصة قيادة سارية وصحيفة حالة جنائية، وشهادة صحية تثبت عدم تعاطي المخدرات.

الحد من الفوضى والبلطجة

وأشار إلى أن القانون يحقق الانضباط بالشارع ويحد من الفوضى والبلطجة وابتزاز المواطنين ويعظم موارد الدولة والمحافظات، لافتا إلى أنه يجري رفض طلب الترخيص بقرار مُسبب من عدم توافر الشروط في طالب الترخيص، وفي حالة موافقة اللجنة المختصة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الاخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتلغى الموافقة، وتصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المحددة.