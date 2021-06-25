سعر الدولار اليوم الجمعة 25-6-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الدولار فى البنوك بشكل يومى، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات «يتم العمل بها اليوم الجمعة»، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة المقدمة للقراء بنحو:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.62جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.61جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.59 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.59 جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، في بنك مصر، نحو 21.67 جنيه للشراء و21.95 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.78 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.67 جنيه للشراء 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات قبل اليوم، في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.