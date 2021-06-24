سعر الدولار اليوم الخميس 24-6-2021 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الدولار استقراره اليوم، الخميس 24 يونيو، مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

كما سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وكما وصل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء و18.76 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.59جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.58 جنيه للشراء، 18.72 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.58 جنيه للشراء، و18.72جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر، نحو 21.75 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.77 جنيه للشراء، و21.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.75 جنيه للشراء 21.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر سجل 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.