قتيل و«100 مفقود» إثر انهيار مبنى سكني بفلوريدا.. وبايدن يعلن الطوارئ

لقي شخص مصرعه بينما لايزال نحو 100 آخرين في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مكون من 12 طابقا بالقرب من ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وسط مخاوف من العثور على ضحايا تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون: إن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من برج سكني في منطقة مطلة على المحيط الأطلسي، بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية.

يشار إلى ان المبنى المنهار هو جزء من أبراج تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد، وتم تشييده في عام 1981 وبه أكثر من 130 وحدة سكنية، منها نحو 80 وحدة كانت مأهولة وقت الحادث.

فيما لم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وإن مبنى مجاورا كان تحت الإنشاء.

ومن جانبه، أوضح فريدي راميرز، مدير شرطة مقاطعة ميامي- ديد للصحفيين: إن 99 شخصا في عداد المفقودين، بينما قال مسؤول في إدارة الإطفاء، إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 35 شخصا من الجزء الذي لم يسقط من المبنى، بينما تم انتشال اثنين، أحدهما كان ميتا، من تحت الأنقاض بعد الاستعانة بالكلاب المدربة والطائرات المسيرة للبحث عن ناجين.

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه أجرى نقاشًا طويلاً مع عمدة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا حول انهيار المبنى.

ولم يتضح عدد من كانوا داخل المبنى عندما انهار جزئيا بعد أن انفصل جزء منه وسقط في حوالي 05:30 بتوقيت جرينتش.

وذكر رئيس بلدية سيرفسايد، تشارلز بوركيت، خلال مؤتمر صحفي، أن مدير المبنى أخبره أن البرج السكني يقطنه الكثير من السكان، موضحا «أن البرج منهار بشكل كبير وهذا أمر مفجع لأنه يعني بالنسبة لي أننا لن ننجح بما يكفي للعثور على أشخاص على قيد الحياة».

وأضاف بوركيت، أن عشرة أشخاص عولجوا في مكان الحادث ونقل اثنان إلى المستشفى وتوفي أحدهما لاحقا، مضيفا أن 15 عائلة تمكنت من الخروج من المبنى بمفردها.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن سالي هيمان، مفوضة مقاطعة ميامي ديد، قولها إن البعض ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم، مضيفة «أنهم في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير».

كما تقول المحطة المحلية لشبكة «سي بي إس»، إن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.

وتولت شرطة مقاطعة ميامي-ديد التحقيق في سبب الانهيار، وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة في تغريدة في وقت سابق: إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.

يذكر أن غالبية سكان المبنى من أسر يهودية، مما دفع السلطات لاستدعاء عدد من الحاخامات لتقديم الدعم للسكان المنكوبين الذين تم إجلاؤهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي.

وذكر البيت الأبيض في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد أمس الخميس.

وأضاف البيان: أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.

ولفت إلى أن تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي.