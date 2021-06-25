قبول 85 طفلا وطفلة بالمدرسة اليابانية التنكولوجية في العريش

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، نتائج القبول في المدرسة التكنولوجية المصرية اليابانية بالعريش، حيث تم قبول عدد 85 طفلًا وطفلة للالتحاق بالمدرسة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح صحفي، اليوم، إنه تم اختيار 38 طفلًا وطفلة للالتحاق بالمدرسة، بينهم 38 طفلًا بالمستوي الأول «مرحلة رياض الأطفال»، و26 طفلًا بالمستوي الثاني من مرحلة رياض الأطفال و21 طفلا بالصف الأول الابتدائي.

وأشار رضوان، إلى موافاة أولياء أـمور التلاميذ المقبولين بالمدرسة بأصل إثبات القيد في مدرسة رسمية لغات أو مدرسة خاصة لغات للعام الدراسي بجانب مسلسل تعليمي معتمد من الإدارة التعليمية بقيد الطالب بالمستوى الأول من رياض الأطفال للعام الدراسي 2019-2020 والمستوي الثاني للعام الدراسي 2020-2021.

وكانت المديرية أعلنت فى بيان لها، خلال الاسبوع الماضي، عن إجراء مقابلات للمتقدمين للدراسة في المدرسة اليابانية الجديدة بالعريش للعام الدراسى الجديد 2021 / 2022، بمدرسة الشهيد عمرو أبوهندية الرسمية المتميزة للغات بالعريش.

فيما قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بوضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجىة المصرية اليابانية بالعريش في أكتوبر الماضى كنموذج متميز من التعليم يضاف المنطقة التعليمية للتوسع في المدارس التجريبية وتلبية احتياجات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم فى المدارس المتقدمة.

يذكر أن المدرسة اليابانية تقع على مساحة ١١.٢ ألف مترا مربعا وبتكلفة تقدر بنحو 16 مليون جنيها، وتضم ٣ طوابق بقوة ١٤ فصلا تعليميا وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل ومداخل ومخارج راقية المستوى.