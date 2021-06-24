غياب 50 طالباً عن امتحان «البلاغة» بأزهرية شمال سيناء

أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الخميس، انتظام امتحان مادة البلاغة بالنسبة لطلبة القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، في مختلف لجان الامتحانات بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وفي لجان وسط سيناء.

وقال «أبو القاسم»، في تصريح له اليوم الخميس: "إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المنطقة الأزهرية بالعريش لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات، فيما لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحان".

ولفت إلى أن نسبة حضور الطلاب للامتحان بلغت 86.3%، حيث أدى الامتحان عدد 315 طالباً وطالبة، من إجمالي عدد المقيدين وهم 365 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتغيبين عن أداء الامتحان 50 طالباً وطالبة، وجرى تحرير محضر بأسماء الطلاب المتغيبين والتوقيع عليه لإرساله إلى الإدارة.

ومن جانبه، قال محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب: "إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة".

وأضاف «عبد العظيم» "يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبي ويوم لطلاب القسم العلمي، مشيراً إلى بدء الامتحانات يوم السبت الماضي، الموافق 19 يونيو، وتستمر حتى الأول من أغسطس القادم".