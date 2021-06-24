محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من المشروعات بالشيخ زويد

تفقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك خلال زيارته إلى الشيخ زويد، حيث كان في استقباله طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وإيهاب بكير، سكرتير المجلس.

وأكد المحافظ على قيام المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ مشروعات في شتى القطاعات لخدمة المواطن السيناوي، في مختلف مدن المحافظة، وخاصة الشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها بالشيخ زويد، المركز التكنولوجي، وذلك لمواكبة خطة الدولة في التحول الرقمي، وتوفير الكثير من الإجراءات وسهولة التعامل في إنجاز الطلبات والخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، وخاصة في مجال مياه الشرب والكهرباء والزراعة وعدد من القطاعات الأخرى، موجها بالعمل على تلبيتها.

من جانبه أكد طارق عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أن المحافظ قام بتفقد المشروعات التي تمت خلال الفترة القليله الماضية، حيث قام بالمرور على ديوان عام المجلس، ومبنى المركز التكنولوجي الجديد ومحطات تحلية المياه وطريق «الشيخ زويد - رفح».

من جانبه أكد إيهاب بكير، سكرتير عام المجلس، على أن زيارة المحافظ إلى مدينة الشيخ زويد تاني ضمن الزيارات المتعددة التي يقوم بها المحافظ لمختلف مدن المحافظة، لتفقد المشروعات والتعرف على المطالب الخاصة بالمواطنين.