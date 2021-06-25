إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بسوهاج

أصب 3 أشخاص، اليوم، في تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بقرية السمطا مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقلهم لمستشفى البلينا المركزي، كما أسفر انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز أخميم عن إصابة شخصين، تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي بوصول كل من «عماد مذكور حماد، 42 سنة، مصابا بكسر بالقدم اليسري، دياب عبد الحميد حماد، 57 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، طه محمد احمد، 28 سنة، مصابا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم».

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب دراجة نارية بقرية الزرابى، ووجود مصابين، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص انقلاب دراجة نارية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «سامح أكرم إسماعيل، 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد معروف دياب، 20 سنة، مصابا بجرح متهتك بالساق اليمنى»، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.