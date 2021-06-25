انطلاق كرنفال الغردقة الدولي للفنون بمشاركة 50 فنانا من 15 دولة

انطلقت فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون، فى دورته الرابعة، بالممشي السياحى بمدينة الغردقة، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا من 15 دولة أجنبية من ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين وأساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

تضم الفعاليات ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، كما تضم الفعاليات فعالية «الغردقة فى عيون الفنانين والمقيمين»، حيث يشهد هذا اليوم الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التى أنجزت فى الورش

وتتزامن فعاليات الكرنفال مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد الانتهاء من تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، ضمن خطط تنشيط السياحة.

وقالت «رغدة أحمد»، إحدى الفنانات المشاركة فى الفعاليات إنها سعيدة بمشاركتها في كرنفال الغردقة وتمثيل مصر في محفل عالمي، لافتة إلى أنها استعدت لتمثيل مصر جيدا في الفعاليات لخوض المنافسة مع 50 منافسا من عدة دول على مستوى العالم.

وعبرت عن إعجابها بمنطقة الممشى السياحى بالغردقة التي تضم المتحف المفتوح الذي تجري عليه الفعاليات، وأشارت إلى أن الغردقة جوها رائع ومشمس وصحي وآمن.