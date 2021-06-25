كل ما تريد معرفته عن «نور حياة» لعلاج الإبصار.. تستهدف 500 مواطن يوميا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نور حياة.. مبادرة صندوق تحيا مصر لعلاج ضعف الإبصار»، ففي خطوة مهمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، نظم صندوق تحيا مصر قوافل نور حياة ضمن بالمبادرة الرئاسية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين في قرى 5 محافظات.

80% من مشكلات العيون يمكن تلافيها من خلال التشخيص المبكر

واستقبلت القوافل نحو 4 آلاف مواطن وتم توفير الكشف الطبي وتحويل الحالات المتطلبة لعلميات المياه البيضاء للمستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانا، إذ تأتي تلك القوافل إيمانا من الدولة وبالتعاون مع كل الجهات للقضاء على مشكلات ضعف الإبصار، حيث أن 80% من مشكلات العيون يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرا.

توفير 200 ألف عملية مياه بيضاء

ويوفر الصندوق من خلال تلك المبادرة 200 ألف عملية مياه بيضاء وذلك تماشيا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار مع استعادة بصرهم بتكلفة كبيرة ضمن مليار جنيه رصدها الصندوق لتنفيذ المبادرة «نور حياة».

وقال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة «نور حياة» إحدى المبادرات الرئاسية شديدة الأهمية التي اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينها، مسايرة للاتجاه العالمي بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لذلك تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية حيال هذا الملف.

الكشف على 500 مواطن يوميا

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الصندوق ينفذ قوافل ميدانية سواء في المدارس أو مراكز الشباب لكي تكون بمثابة نقطة التقاء يتم فيها تجميع عدد من المواطنين يتراوح ما بين 300 مواطن إلى 500 مواطن في اليوم الواحد من قرى مختلفة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «التواصل يكون من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات القاعدية الموجودة في كل قرية، ولدينا حالات كثيرة طلبت منا إجراء الكشف، وخضعوا لجراحات المياه البيضاء، وسر نجاح المبادرة هي التنسيق التام بين وزارة الصحة والصندوق ووزارة التربية والتعليم وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية لأننا كوننا منظومة يمكننا من خلالها خدمة الناس في القرى والنجوع».

وأردف محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: «نستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ونعمل من خلال 20 مستشفى تعمل على مدار يومي الخميس والجمعة لإجراء عمليات المياه البيضاء، ويكفي أن أقول إن هناك سيدة كانت تعتقد أنها فاقدة للبصر منذ 40 عاما، لكنها كانت مصابة فقط بمياه بيضاء على العين».