يعد تردد قناة سكار scare tv الجديد 2021 على قمر نايل سات، واحد من الترددات الأكثر بحثا على مواقع الإنترنت، وذلك لتقديمها باقة مميزة من أفلام الرعب والمغامرة والتشويق بجودة عالية ومتنوعة على مدار اليوم.

تردد قناة سكار scare tv الجديد 2021 على قمر نايل سات

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تردد قناة سكار scare tv الجديد 2021 على قمر نايل سات، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة سكار scare tv الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10872.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

وتعد قناة سكار تي في هي أول قناة في العالم متخصصة في عرض أفلام الرعب والتشويق.

ولهواه متابعة أفلام الأكشن فقط يمكنهم إدخال تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2021 على النايل سات ليتثنى لهم مشاهدة المغامرة من خلال التردد التالي:

تردد 10872

معدل ترميز 27500

استقطاب عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4

القناة مفتوحة

كما ويمكن لمحبي قناة إم بي سي أكشن متابعتها على القمر الصناعي عرب سات على التردد الآتي.

تردد 12284

معدل ترميز 27500

استقطاب عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 6 / 5

القناة مفتوحة

أبرز برامج MBC أكشن

وعن البرامج التب تقدمها قناة إم بي سي أكشن، فإن هناك مجموعة من أبرز برامج الحركة والإثارة، سواء في مجال السباقات وخاصة السيارات أو المصارعة الحرة، كما تقدم باقة متميزة من أفلام الأكشن، وإليكم أبرز البرامج التي تقدمها اليوم وغدًا، في السطور التالية..

يعرض برنامج إبيك تريلز في تمام الساعة 8 مساءً، ثم برنامج توب جير وهو واحد من أهم البرامج في سباقات السيارات ويعرض في تمام العاشرة مساءً، يليه برنامج Fear Factor تحدى الخوف وهو النسخة العربية لبرنامج الإثارة الغربي فير فاكتور، ويعرض في تمام الساعة 11 مساءً.