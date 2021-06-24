تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2021 على النايل سات

مع بداية إجازة آخر العام، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد بعض القنوات التعليمية المتخصصة للفئات العمرية الصغيرة، ومنهم من يرغب في معرفة تردد قناة اطفال ومواهب الجديد 2021 على النايل سات، والتي تقدم محتوى تعليمي وديني واجتماعي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية للأطفال.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تردد قناة اطفال ومواهب الجديد 2021 على النايل سات، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى لمتابعة أحدث البرامج وأفلام الكرتون للأطفال.

تردد قناة أطفال ومواهب

ويمكن للراغبين في متابعة برامج قناة أطفال ومواهب، ضبط القناة على التردد الآتي..

القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل التصحيح: 5/6.

ترددات قنوات الأطفال الأخرى

ويمكن متابعة قنوات الأطفال الأخرى التي تبث برامج مفيدة للمراحل المختلفة للأولاد.

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوجي

التردد: 11636.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة دودو كيدز

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ميكي الجديدة

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ماجد

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

التردد: 11475.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.