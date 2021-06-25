انتهت مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، ويبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات عن تنسيق مدارس التمريض 2021 لمعرفة درجات أو مجموع درجات القبول فيها في كل محافظة للالتحاق بها، و تعكف مديريات التربية والتعليمعلى تحديد مجموع تنسيق مدارس التمريض 2021 في كل مدرسة من المدارس بحسب نسب النجاح ومجموع الدرجات في كل محافظة، ومن المرجح إعلان درجات القبول الأسبوع المقبل.

تنسيق مدارس التمريض 2021 .. الأوراق المطلوبة

بحسب منشور مديرية الصحة في قنا المعمم من قبل وزارة الصحة والسكان عن الأوراق و شروط قبول تنسيق مدارس التمريض 2021على مستوى محافظات الجمهورية، حددت الشروط الآتية:

1-ملف تنسيق مدارس التمريض 2021

2-أصل الشهادة الإعدادية 2021 و3صور

3- شهادة ميلاد أصلية حديثة و3 صور منها

4- 6 طوابع طبية مهنية

5- طابع بريدي قيمته جنيه الواحد

6- 8صور شخصية مقاس 4*6.

7- صورة من بطاقة هوية ولي الأمر.

تنسيق مدارس التمريض 2021 .. الشروط الأساسية

1-أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية 2021

2- أن يكون الطالب مصري الجنسية 3

3- ألا يتجاوز عمر المتقدم 18 سنة في الأول من أكتوبر.

4- اجتياز الفحص الطبي وسلطة مدرسة التمريض.

5- يجب على الطلاب اجتياز الاختبارات النفسية والشخصية في المدرسة. 6

6- أن يكون الدارس غير متزوج.

تنسيق مدارس التمريض 2021 .. الأسبوع المقبل

وقال مصدر في التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن تنسيق مدارس التمريض 2021 سيتم إعلانه خلال الأسبوع المقبل، وتتراوح درجاتها في المحافظات ما بين 230 درجة إلى 255 درجة بحسب نسب النجاح في كل محافظة، موضحا أن زيادة عدد الطلاب الحاصلين على درجات عالية سيترتب عليه ارتفاع في درجات القبول.