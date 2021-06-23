موعد وشروط تنسيق مدارس التمريض 2021 محافظة الغربية

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بالغربية، وخاصة من حصلوا على مجموع يؤهلهم إلى الالتحاق بمدارس التمريض بمدن ومراكز المحافظة، تنسيق مدارس التمريض 2021.

تنسيق التمريض 2021 محافظة الغربية.. عدد المدارس

وأعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مدارس التمريض يبلغ عددها 10 مدارس منهل مدرسة للذكور، في مدينة طنطا، والـ 9 متواجدين في مدن ومراكز المحافظة، وجميعها مدارس مؤهلة لتخريج ممرض أو ممرضة على أعلى مستوى مهني وطبي.

تنسيق التمريض 2021 محافظة الغربية.. شروط الالتحاق بمدارس التمريض

وأوضح « وكيل وزارة الصحة بالغربية» أن قبول الطلاب للالتحاق في مدارس التمريض يتم وفق شروط، هي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على الدرجات التي تؤهله لذلك.

- أن يكون سن الطالب أو الطالبة لا يقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصل على الشهادة الإعدادية عام 2020/2021.

- أخذ قرار على الطالبة وولى أمرها بعدم زواجها أثناء الدراسة.

- أن يقدم الطالب الأوراق في المدرسة التي بها محل إقامته.

تنسيق التمريض بمحافظة الغربية 2021.. باب التقديم

وأوضح « حميدة» أن كل مدرسة تمريض يكون عدد الطلاب فيها لا يزيد عن 30 طالبا ولا يقل عن 25 طالبا، وسيتم إختيار أعلي المتقدمين بالمجموع بناء على تعليمات وزيرة الصحة من بداية الأسبوع المقبل على أن لا يقل السن عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تضم 9 مدارس تمريض بطنطا والمراكز منها كفر الزيات، المحلة، سمنود، بسيون، السنطه، على أن يتم تقديم الأوراق فى مكان حصوله على الشهادة الاعدادية.