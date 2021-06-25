تعرف على مميزات المحفظة النقدية البديلة لتذاكر المترو.. «سمارت كارت»

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، الاستمرار في تقديم خدماتها المميكنة للمواطنين، وآخرها المحفظة النقدية البديلة لتذاكر المترو، على شكل كارت كبديل للتذاكر الورقية، في إطار استمرار خطة ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وبهدف أيضًا تخفيف الزحام أمام شبابيك الحجز بمحطات المترو والتيسير على الراكب.

تعرف على مزايا المحفظة النقدية البديلة لتذاكر المترو

وشرحت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، مميزات المحفظة النقدية البديلة لتذاكر المترو، تكون هذه المحفظة على شكل «سمارت كارت» أي الكارت الذكي، حيث يتمّ شراء الكارت بـ25 جنيهًا من أيمنفذ او شباك لمحطات المترو، وبعدها يختار حجم الرصيد الذي يريد أن يضيفه على الكارت، وصلاحية الكارت تستمر لمدة 5 سنوات.

الفئات التي يتم شحن الكارت بها تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 400 جنيه، وتمّ تحديد قيمة الرحلة ليوازي ثمنها بالتذاكر الورقية أي أنَّه سيتمّ خصم ثمن الرحلة من الكارت الذكي لتوازي نفس سعر التذكرة الورقية.

وشرحت الشركة أنَّه يمكن شراء الكارت دون اسم وصورة وشحنه بمبلغ مالي لاستخدامه للرحلات اليومية بذات ثمن التذكرة العادية، حيث يمكنك الكارت أيضا يمكن المرور على البوابة دون الحاجة إلى إخراج الكارت من المحفظة الشخصية.

وفي حال فقدان أو نتلف الكارت الذكي يتمّ الإبلاغ عنه بمكتب الاشتراكات لإيقاف صلاحية الكارت المفقود واستخراج بدل فاقد للكارت بالمدة المتبقية وعدد الرحلات المتبقية.

المترو يحذر: غرامة فورية للممتنعين عن تداول الجنيه الورقي بمترو الأنفاق

في سياق آخر، حذرت شركة مترو الأنفاق، من توقيع غرامة فورية على المواطنين الذين يرفضون الحصول على العملات الورقية من منافذ وشبابيك محطات المترو، وتحديدًا فئات الجنيه والنصف جنيه من توقيع غرامه فورية بـ100 جنيه، عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية، وذلك طبقًا للمادة 377 من قانون العقوبات.