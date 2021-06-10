عاجل.. تغيير مواعيد مترو الأنفاق غدا بسبب توسعة الطريق الدائري

أعلنت هيئة مترو الأنفاق، تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول، ليتحرك في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، بدلا من الخامسة والربع صباحًا، غدا الجمعة 11 يونيو الجاري، نظرا لأعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان لها: نظرًا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة، واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا، من يوم غد الجمعة 11 يونيو الجاري، ما يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان في الخط الأول، ليتحرك في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا بدلا من الساعة الخامسة والربع صباحًا، ويتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجها إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا، من يوم غد الجمعة فقط.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة، طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 صباحا، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب، الساعة 11:35، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور، الساعة 11:15، ومن محطة العتبة الساعة 11:55.

وأكدت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات، في تمام الساعة 12:00 صباحا، وتتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساء.