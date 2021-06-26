نصائح لزيادة سرعة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن

يهتم المواطنون بزيادة سرعة الإنترنت لأقصى حد، فأحيانا يتعرض البعض لأن يستغرق تحميل صفحات الإنترنت وقتا أطول من المعتاد، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» نصائح للمواطنين لزيادة سرعة الاتصال بالإنترنت، وفق موقع «ويكي هاو» على النحو التالي:

تحقق من سرعة شبكة الإنترنت التي تمتلكها وقارنها بالسرعة التي يفترض الحصول عليها وفقا للمبلغ الذي تدفعه مقابل الخدمة، وإذا لم تقم ترقية اتصالك بالإنترنت منذ فترة يمكن أن تسأل عن العروض الجديدة للحصول على سرعات أعلى بمقابل مادي أقل.

إعادة تشغيل الراوتر مرة أخرى قد يساعدك في حل الكثير من المشاكل التقنية، كما يمكن فصل كابل الكهرباء والانتظار 30 ثانية ثم إعادة التوصيل.

تحقق من عدم تضارب الإشارات، فإذا كنت تستخدم جهاز راوتر لاسلكياً، احرص على ألا تتضارب إشارته مع هاتف لاسلكي أو كاميرا لاسلكية، لأن ذلك قد يتسبب في بطء سرعة الانترنت.

تأكد أنك لم تتجاوز حد الاستهلاك المسموح لك، لأن ذلك يضعف سرعة الانترنت حتى نهاية الفاتورة هذا الشهر.

قم بفحص الفيروسات على جهازك مرة كل أسبوع لأن وجود فيروسات يتسبب في ضرر بالغ لسرعة الاتصال.

تأكد من إلغاء تثبيت البرامج التي تستهلك سعة كبيرة ولم تعد بحاجة إليها.

قم بتغييرالمتصفح إذا كانت تستخدم انترنت اكسبلورر، حيث أن فاير فوكس وكروم أسرع بفارق كبير عن الأول.

تأكد من تغيير باسورد الواي فاي في حال اتباع الخطوات السابقة، ولم يحدث تحسن في سرعة الانترنت حيث أنه من الممكن أن يكون مسروق من أشخاص أخرى مما يتسبب في تقليل سرعة الانترنت.

في حال عدم قدرتك على حل المشكلة وزيادة سرعة الانترنت يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني بالشركة المتعاقد معها للحصول على خدمة الانترنت، وشرح المشكلة لحلها.