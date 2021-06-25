كيف تميز أنواع المانجو.. أفضلها «العويس»

مع بدء موسم المانجة يبدأ المواطنون في شراء الأنواع المختلفة منها إلا أن هناك بعض الأنواع وخاصة «الاسماعلاوي»، لها مذاق خاص وطعم أصيل.

العويس.. ملك المانجة

وتعتبر المانجو «العويس»، افضل أنواع المانجو لاختلاف طعمها عن باقي الانواع وأيضا تماسك الحبة طوال الموسم وعدم تأثرها بالعوامل الجوية بسرعة.

ويبدأ موسم العويس في 10 يوليو تقريبا ويستمر لمدة 15 يوم في الأسواق حتى يتلاشي من السوق بنهاية نفس الشهر.

السكري الممتاز

ويعتبر السكري الممتاز من أفضل أنواع المانجو في الاسماعيلية، وهو من أول الأنواع التي تظهر في السوق بنهاية شهر يونيو الجاري، وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية أن السكري بدأ في الظهور كبشاير في المزارع مشيرا إلي أنه خلال أيام قليلة ستغزو الأسواق بشكل كبير.

الزبدة

تعتبر الزبدة من الأنواع الشهيرة التي تمتاز بها الإسماعيلية بسبب كثرة الألياف الموجودة بها وضخامة حجم الحبة والتي تصل إلى نصف كيلو أحيانا في بعض المزارع، وتتميز الزبدة بأنها من أفضل الأنواع المنتجة للعصير والذي يتميز بمذاق وطعم مختلف عن باقي الأنواع الأخرى.

وتحتفظ الزبدة بقوامها طوال الموسم بسبب سمك القشرة الخارجية لها وتحملها الظروف المناخية.

النعومي

أحد الانواع الجديدة المستوردة التي دخلت السوق منذ حوالي 5 سنوات إلا أنه أثبت جودة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتتتميز حبة النعومي بكبر حجمها مع لونها الأحمر وتبدأ في الظهور بنهاية موسم المانجو في شهر سبتمبر وتستمر حتي نهاية شهر أكتوبر.

وتتميز النعومي بكبر حجم الحبة وتماسكها إضافة إلي اكتمال نضوجها بنسبة 100% علي الشجرة دون استخدام وسائل الكمر المختلفة.

الكيت والكنت

هما نوعان من الأنواع الهندية التي دخلت مزارع الإسماعيلية قبل سنوات وبدأ المزارعون في زراعتها بسبب كثافة إنتاجها علي الأشجار مقارنة بالانواع الأخري، ويتميز النوعان بكبر حجم هذه الحبة والتي تصل إلى أكثر من نصف كيلو أحيانا إضافة إلي تماسكها بشكل كبير مقارنة بالأنواع البلدية وجودتها في العصير او استخدامها في تزيين أطباق الحلويات.

ويبدأ موسم المانجو الكيت في نهاية شهر أغسطس ويستمر حتى شهر نوفمبر وهو آخر انواع المانجو التي تستمر في الأسواق.