«الغرف التجارية»: اختفاء «المانجو الإسماعيلاوي» من الأسواق

كشف عدد من تجار الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، عن تأخر موسم حصاد المانجو بمحافظة الإسماعلية هذا العام، لأول مرة، منذ عدة سنوات، قائلين: «إن التقلبات الجوية أصابت المحصول فى مقتل، حيث كانت أشجار المانجو فى مرحلة التزهير».

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن المانجو الصعيدى ساهمت فى سد فجوة تأخر حصاد المانجو «الإسماعلاوى» بشكل مؤقت، حيث يأتى فى مقدمة المحافظات محافظة أسوان، موضحا «تتنوع أصناف المانجو المحلى فى الإسماعيلية، من السكرى، والزبدة، والعويص، والصديق، والهندى، والملوكى، وتيمور، والدبسة، ومن الأصناف الأجنبية التى تزرع فى الإسماعيلية، الكيت، وناعومي، وتومى أتكينز، وياسمينا وسنسيشن.

وأضاف النجيب فى تصريحات لـ«الوطن»: إن الأسواق خالية تماما من المانجو الإسماعلوى، فى وقت كانت أسواق الجملة والتجزئة تكتظ به قبيل شهر يونيو الجارى من كل عام، موضحا: «يختلف نضج ثمرة المانجو طبقا لتقلبات المناخ ونوع التربة ونوع شجرة المانجو حيث تنضج أنواع المانجو البلدي ومبروكه وخد الجميل في أول شهر يوليو فيما تظهر أنواع مانجو العويسي المرغوبه والزبدية ومعظم الأنواع الأخرى في شهر سبتمبر من كل عام بينما تظهر المانجو من أنواع الكيت والناعومي في أكتوبر ونوفمبر وحتى ديسمبر من كل عام.

وتابع: «يعد شهر سبتمبر هو موسم جني معظم أنواع المانجو في مصر، حيث يبدأ تزهير أشجار المانجو في شهري فبراير ومارس من كل عام ليكتمل نضج الثمار خلال 5 أشهر لمعظم الأنواع، مشيرا إلى وجود أكثر من 165 صنف متداول فى الأسواق المحلية لأصناف المانجو كما يتم التصدير إلى دول الخليج حيث تباع المانجو بمتوسط أسعار من 10 وحتى 25 جنيها للكيلو العويسى.

يشار إلى أن المانجو تعد من الأصناف الحساسة جدا لتغيرات المناخ من ارتفاع درجة الحرارة ونسبة المياه الجوفية في التربة ونسبة الرطوبة والجفاف، حيث تؤدي التقلبات المناخيه إلى إصابة الأشجار بالأمراض وسقوط الأزهار وقلة نسب العقد وعدم اكتمال تحجم الثمار وبالتالي ضعف الإنتاجيه وتاخر الإنتاج، وتعد درجة الحراره المثاليه لنمو ثمار المانجو ما بين 25 إلي 30 درجة مئوية.