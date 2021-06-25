تفاصيل وظائف خالية في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي

طرح كل من البنك الأهلى الكويتي ومصرف أبوظبي عددًا من الوظائف الشاغرة في مجموعة من القطاعات داخل المؤسسات البنكية، تستعرضها الوطن، في التقرير التالي في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

نوه البنك الأهلي الكويتي عبر موقعة الرسمي على شبكة الإنترنت لوظيفة شاغرة وهى (Senior Database Administrator) بشروط ومهام هي:

- درجة البكالوريوس أو شهادة خبرة معادلة.

- خبرة 5-8 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- الكفاءات والمهارات وتطوير القدرات.

- إدارة الموارد والخبرات التقنية.

- إدارة وظائف قواعد البيانات الخاصة بالبنك.

- إدارة أداء قاعدة البيانات واستخدام القرص.

- تكوين قواعد البيانات وتثبيتها واختبارها وصيانتها والبرامج المرتبطة بها مثل ترقيات الإصدار والتصحيحات والأدوات.

- مسؤول عن عمليات النسخ الاحتياطي المناسبة لقاعدة البيانات وإجراءات التعافي من الكوارث مع فرق البنية التحتية للأنظمة.

- العمل مع فرق التطوير لتخطيط وتعزيز التغييرات على الإنتاج.تنسيق وإدارة الترقيع والسياسات الأخرى مع الالتزام بالسياسات على مستوى الشركة.

- القدرة على العمل بشكل وثيق مع مسؤولي النظام ومالكي المنتجات لمواصلة دعم قواعد البيانات.

- التأكد من أن قواعد البيانات تلتزم بالمعايير والسياسات الأمنية.

- تصميم وتنفيذ معماريات قواعد البيانات وتخطيط القدرات ذات الصلة.

- تحديد وحل المشكلات الفنية والأعطال المتعلقة بإدارة قواعد البيانات.

- تقديم التوجيه والدعم والمساعدة للمسؤولين الصغار.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى Retail Senior Auditor، بشروط ومهام هي:

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو مجال مشابه.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التدقيق في البنك/ المؤسسات المالية/ المراجعين الخارجيين.

- القدرة على التعامل مع الفروع ووحدات التمويل الأصغر ومراجعات الأقسام المختلفة من ناحية العمليات.

- على دراية جيدة بجميع المنتجات الجديدة والسياسات والإجراءات الجديدة التي بدأناها في البنك.

- امتلاك المدقق أيضًا مهارات لغة أجنبية (الإنجليزية).

- المشاركة في تنفيذ خطة التدقيق السنوية على النحو المعتمد، بما في ذلك أي مهام خاصة يطلبها رئيس ARR لتقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

- مؤشر الأداء: إعداد أوراق العمل (بما في ذلك ملفات تعريف تقييم المخاطر، ومراجعة وثائق التخطيط، وبرامج المراجعة المصممة، وتقنيات أخذ العينات، وتقارير التدقيق النهائية) ثم تقديم التقرير إلى رئيس الوظيفة كما هو موضح أعلاه للموافقة عليه.

- المساعدة في ضمان التصحيح المناسب وفي الوقت المناسب لنتائج التدقيق.