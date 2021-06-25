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محمود مسلم

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ«الرصاص والاختناق» إثر مواجهات مع الاحتلال

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أ ش أ
02:49 م | الجمعة 25 يونيو 2021
قوات الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من أداء صلاة الجمعة على قمة الجبل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني صوبهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق.

 

 

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