حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم 26-6-2021: شديد الحرارة على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية بيانا مفصلا عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 26 يونيو الجاري، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم ليلا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود السبت خلال ساعات الليل، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء: إنّه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم

القاهرة 37 24

الإسكندرية 32 22

وادي النطرون 35 21

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 31 23

السلوم 32 21

سيوة 39 24

بورسعيد 32 23

دمياط 32 23

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 19

نويبع 37 26

طابا 34 20

كاترين 32 19

الطور 33 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27.