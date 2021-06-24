درجة الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة 25 -6-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن درجة الحرارة وحالة الطقس غدًا الجمعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجة الحرارة وحالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد، في بيان، أنّه يتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء إنّه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1,25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الجمعة

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 22

وادي النطرون 34 21

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 33 21

بلطيم 30 21

مطروح 30 21

السلوم 34 20

سيوة 40 24

بورسعيد 31 23

دمياط 31 22

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 32 23

رفح 31 20

رأس سدر 36 24

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بني سويف 36 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 43 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 36 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27