مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفى الحسينية لإغلاق باب طوارئ

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفي الحسينية المركزي، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لوجود باب للطوارئ مغلق بمفتاح بالدور الثاني العلوي، مما يعرض حياة المرضي والعاملين بالمستشفي للخطر.

جاء ذلك خلال جولة وكيل الوزارة بمستشفى الحسينية المركزي، اليوم، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأطمأن وكيل الوزارة علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الطبية، وقسم العزل بالمستشفى، والتأكد من تقديم العلاج لمرضي فيروس كورونا، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من أسطوانات الأكسجين، لتغطية عمل الشبكة بأقسام الإستقبال، والأقسام الداخلية في حالة الاحتياج، كما تفقد مطبخ المستشفى ووجه بزيادة نسبة البروتين الغذائي للحالات المرضية، وبما يتناسب مع الحالة الصحية لهم، مشدداً علي النظافة العامة، وإجراء بعض التعديلات بمدخل المستشفي، وتكثيف أعمال التطهير والجرد والتعقيم اليومي بكافة أقسام المستشفى، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

كما كلف وكيل الوزارة مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التخطيط بالمديرية بعمل دراسة علي وجه السرعة لإنشاء مبني إضافي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بوحدة الكلي الصناعي بالمستشفي، كما قرر مجازاة فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفي، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لوجود باب للطوارئ مغلق بمفتاح بالدور الثاني العلوي، مما يعرض حياة المرضي والعاملين بالمستشفي للخطر في حالة حدوث أي أزمة أو حريق لا قدر الله.