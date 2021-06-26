الأقباط يحيون ذكرى البابا أرشيلاؤس وأول قداس في كاتدرائية العباسية

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، ذكرى وفاة البابا أرشيلاؤس، البطريرك الثامن عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، والذكرى الـ53 لإقامة أول قداس إلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا أرشيلاؤس

وبحسب السنكسار الكنسي، فإنه في مثل هذا اليوم السبت الموافق 19 من شهر بؤونة لعام 28 قبطي لعام 312 ميلادي، توفي البابا أرشيلاؤس، البطريرك الثامن عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، والذي كان قساً ورئيساً لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ولما توفي البابا بطرس الملقب بخاتم الشهداء، اتفق الأساقفة والأراخنة على رسامته بطريركاً، فرسموه يوم 19 كيهك سنة 28 قبطي لعام 311 ميلادي، حسب وصية البابا بطرس.

ويذكر السنكسار الكنسي، أن هذا البطريرك لما جلس على الكرسي المرقسي تقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه أن يقبل أريوس بعد أن تظاهر بالندم على ما صدر منه، فقبله البابا أرشيلاؤس، وبعد أن جلس على الكرسي المرقسي ستة أشهر توفي.

أول قداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كما أنه في مثل هذا اليوم عام 1968 ميلادي الموافق 1684 قبطي، أقيم أول قداس إلهي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد افتتاحها، وترأس الصلاة وقتها البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويذكر السنكسار، أن البابا كيرلس السادس، عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، نزل إلى المزار المخصص للقديس مارمرقس الرسول، مؤسس الكنيسة، والذي كان معدًا له أسفل هيكل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ووضع جسده بعد استعادته من الفاتيكان.

وشارك البابا كيرلس السادس، في هذا الحدث كل من: مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس، وعدد من أساقفة السريان والهند والأرمن الأرثوذكس.

كما حضر أول قداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الإمبراطور هيلاسيلاسى الأول، إمبراطور إثيوبيا، والكاردينال دوفال مندوباً عن بابا روما، وكثير من رؤساء الأديان والأساقفة والكهنة مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم، وعدد كبير من الأقباط.