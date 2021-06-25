إسرائيل تعيد فرض الكمامة.. والآلاف فى «موكب مثليين» بتل أبيب.. صور

حضر عشرات الآلاف موكب «فخر المثليين» في تل أبيب، في أحد أكبر التجمعات العامة منذ بداية جائحة كورونا، حيث شارك فى الموكب الزاهي للمثليين، الذي ألغي العام الماضي بسبب الجائحة، نحو 250 ألف شخص.

وأعادت إسرائيل، فرض استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ نهاية شهر أبريل، وذلك بعد تفشي حديث بالسلالة المتحورة «دلتا»، من الفيروس وهي أكثر انتشارا وعدوى.

وفي سياق آخر، أكد مسؤولون يابانيون، إصابة عضو من الفريق الأولمبي الأوغندي بالمتحور «دلتا»، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن باقي الأعضاء الآخرين من الفريق الأولمبي الأوغندي المكون من تسعة أفراد خضعوا لحجر صحي في مدينة إزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية، مشيرة إلى أنه تم تأكيد إصابة عضو أخر من الفريق بفيروس كورونا في وقت لاحق.

وفى بريطانيا أعلنت أعلنت المملكة عزمها تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا، والسماح لمن تلقوا جرعتي لقاح ضد الفيروس بالسفر إلى بعض الدول دون الاضطرار إلى الدخول في حجر صحي طوعي لدى عودتهم، ويأتي ذلك رغم ارتفاع إصابات كورونا، وصرحت وزارة النقل أنها تتوقع تطبيق هذه السياسة الجديدة تدريجيا في وقت متأخر من هذا الصيف.

وستطبق السياسة المعدلة على الحاصلين على تطعيم كامل، والمسافرين إلى دول أدرجتها الحكومة على قائمة تشمل معظم دول العالم، منها الولايات المتحدة وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب «أسوشيتد برس» الأمريكية.