قاتل عشيقته بالإسماعيلية: قتلتها وحطيتها بثلاجة سمك.. واشتريت أبوها بـ50 ألف

«أول ما عرف بعلاقتي غير الشرعية مع بنته قال لي اقتلها عشان ماقتلكش مكانها، وبعد ما قتلتها طلب مني 50 ألف جنيه عشان ما يبلغش عني الشرطة».. بهذه الكلمات شرح قاتل عشيقته في الإسماعيلية تفاصيل قتل عشيقته والتخلص منها بالاتفاق مع والدها، وأنه أخفى جثمانها داخل جوال من البلاستيك، ووضعه في ثلاجة سمك في قرية أبوعطوة، زاعمًا لصاحب الثلاجة أن ما بداخل الجوال كمية من السمك يستعد لبيعها ويخشى عليها من التلف، وبعد أيام اشتبه صاحب الثلاجة فيه، وفتحه فوجد بداخله جثة لسيدة ثلاثينية، فأبلغ الشرطة على الفور.

طلبت الزواج

«قتلتها عشان كانت عايزاني أتجوزها وقالت ليا هفضحك وأخرب بيتك، ولما أبوها عرف باللي حصل اشتريته بـ50 ألف جنيه».. بهذه الكلمات شرح المتهم بقتل عشيقته تفاصيل جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه، عقب ورود بلاغ ضده بقتل سيدة وإخفاء جثمانها في ثلاجة سمك بقريته في الإسماعيلية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث أن المتهم اعتدى بالضرب على عشيقته وهشّم رأسها في الحائط حتى الموت ولف جثمانها بأكياس وقطعة قماش، ثم وضعها داخل جوال وحملها ووضعها داخل ثلاجة سمك، وتبين من مناظرة الجثمان أن الجثة لسيدة ثلاثينية، وأنها في حالة تجمد، ما يشير إلى أن القاتل تخلص منها منذ عدة أيام، وكشف فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة شاباً على علاقة غير شرعية بالمجني عليها.

حبس العشيق ووالد الضحية

ألقت المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف فى محضر الشرطة بتفاصيل جريمته بسبب خلافات بينهما، مؤكدًا أنه دفع مبلغ 50 ألف جنيه لوالدها مقابل عدم الإبلاغ عنه، ومساعدته فى التخلص من الجثة بعد أن شاهده بغرفة نوم المجني عليها، كما ألقت المباحث القبض على والد المجني عليها، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يومًا.