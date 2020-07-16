شاهدته يمارس الرذيلة مع زوجة شقيقه.. شاب يقتل أخته بمساعدة عشيقته

بعد مرور قرابة 15 شهرا على قيام شاب بقتل شقيقته الصغرى بعد أن شاهدته في وضع مخل مع زوجة شقيقهما الأكبر، القضاء يحيل أوراق المتهم وعشيقته إلى المفتي.

الطفلة التى لم يتجازو عمرها الـ 8 سنوات تخلص منها شقيقها وزوجة شقيقها الأكبر بطريقة بشعة بعد أن شاهدتهما أثناء ممارسة الرذيلة، فقام الأخ بمساعدة عشيقته بكتم أنفاسها حتى لفظت انفاسها الأخيرة والقى بجثتها من الطابق الثالث من فوق سطح المنزل بقرية دفش بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

المتهمان تخلصا من الجثة بهذه الطريقة، لإبعاد الشك عنهما إلا أن قوات الشرطة توصلت إلى تفاصيل الواقعة والقى القبض على المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق وأحالتهما للمحكمة التى قررت إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتى لاستطلاع الرأى الشرعى نحو توقيع عقوبة الإعدام، وحددت جلسة 14 من شهر سبتمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 5588 لسنة 2019، جنايات سمالوط والمقيدة برقم 545 لسنة 2019 كلى شمال المنيا، عندما تلقي مدير أمن المنيا، بلاغا من مركز شرطة سمالوط بوجود جثة لطفلة في الثامنة من عمرها، وبسؤال والدها أقر بسقوطها من علو دون علمه بكيفية سقوطها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها قرر مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام كل من "عوض ب أ ع " 22 عاما، عامل زراعى، مقيم عزبة جاد الله التابعة لقرية دفش، شقيق الطفلة، بمعاونة "بسمة خ م" 19 عاما، ربة منزل زوجة شقيق الأول، بارتكاب الواقعة، وذلك بعد تفريغ الكاميرات التى أظهرت المتهمين أثناء إلقاء الضحية.

حيث قام شقيق المجني عليها بقتلها بالاشتراك مع زوجة شقيقه، بسبب مشاهدتها لهما فى أوضاع مخلة.

بمناقشة المتهمين، اعترفا بارتكابهما للواقعة وقرر المتهم الأول أنه تربطه علاقة غير مشروعة بزوجة شقيقه، وأثناء تواجده معها لممارسة الرذيلة شاهدته شقيقته المجنى عليها فطلب منها أن لا تخبر شقيقها، أو والدتها إلا أن المتهمة الثانية خشيت افتضاح أمرها فطلبت من المتهم الأول أن يقوم بقتل شقيقته.

وأضافت التحريات أن المتهمين اتفقا سويا أن تراقب المتهمة الثانية له المكان وقام هو بالنداء على شقيقته المجني عليها للصعود له إلى أعلى المنزل فقام بكتم نفسها ثم ألقى بها من أعلى وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات المنيا التى أصدرت قرارها السابق.