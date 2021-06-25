بوابة التعليم الأساسي.. خدمات إلكترونية فورية لطلاب المحافظات

تعتبر بوابة التعليم الأساسي أحد أهم وأبرز المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب، أبرزها حالياً نتائج الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات.

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الإعدادية

وأعلنت بوابة التعليم الأساسي مؤخراً ظهور نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية 2021، وأتاحت الاتصال من أي تليفون أرضي على رقم الخط الساخن 09000100، أو من أي محمول على رقم 5757 لمعرفة النتيجة.

وأعلنت بوابة التعليم الأساسي عن خدمة جديدة للطلاب في جميع المحافظات، تتضمن استخراج شهادة بيان النجاح لأول مرة، من على الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة.

بوابة التعليم الأساسي: طلبات تحويل إلكترونية

وأتاحت بوابة التعليم الأساسي إجراء طلبات التحويل من المداراس في مراحل (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام)، بعد إلغاء التحويل الورقى (يدوياً)، عدا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط .

وبحسب التعليمات، فإنه لابد من التأكد من صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر، كما أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق، عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، كما لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

وتتضمن التعليمات أنه في حالة وجود أي تعديل، يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، كما يرفق مع الاستمارة بعد طباعتها، صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

بوابة التعليم الأساسي: كيفية اجراء التحويل

الدخول إلي صفحة بوابة التعليم الأساسي.

الضغط علي زر طلبات التحويل.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة .

-على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.