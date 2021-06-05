رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس

كثيرا ما يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس، خاصة مع إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي عقدت ورقيا وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الابتدائية والإعدادية تعلن نتائجها في في المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لافتة إلى أن الامتحانات سارت بصورة جيدة دون أي معوقات، وتم تعقيم اللجان الامتحانية جيدا لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس، خصصته مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إعلان النتيجة عليه، مؤكدة أنه تم إعلان نتيجة اليوم، لافته إلى أنه يتم حاليا عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وقائية مكثفة ضد كورونا.

يمكن الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الإبتدائية والإعدادية برقم الجلوس، من هنــا، وأكدت المديرية أنه يمكن الحصول على نتائج آخر العام للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول الإعدادي والثاني الإعدادي لعام 2021، موضحة أنه يمكن الاتصال من أي تليفون أرضي على 09000100 للحصول على النتيجة.

تم إعلان نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الابتدائية والإعدادية برقم الجلوس

وفي سياق منفصل، أكدت المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المدارس تسير بصورة منتظمة حتى الآن، موضحة أنه لم يتم رصد أي معوقات أومشكلات واجهت الطلاب منذ عقد الامتحانات، مؤكدة أن غرفة العمليات المركيز تتابع سير العملية الامتحانية في جميع اللجان بشكل جيد.

وأوضحت المديرية، أن الطلاب أشادوا بامتحان اللغة الإنجليزية الذي عقد اليوم، مؤكدة أن الامتحان لم يشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي، موضحة أنه يتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحانات بشكل يومي.