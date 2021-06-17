خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم في محافظة القاهرة، رابطاً بعنوان بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال هذا الرابط، وأنه بمجرد فتح الرابط يظهر أما الطالب خانات متعددة أولها الخانة الرئيسية، ثم الشهادة الإعدادية، ثم مراحل النقل الأساسي، ثم بيان النجاح وطلبات التحويل ورياض الأطفال، مؤكدة أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من أي تليفون أرضي على 09000100 أو من أى محمول على 5757، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.

بوابة نتائج التعليم الأساسى 2021 يمكن من خلالها الحصول على جميع النتائج

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن بوابة نتائج التعليم الأساسي، تتيح للطلاب جميع النتائج من خلال إدخال الرقم القومي، واختيار المرحلة الدراسية واختيار العام الدراسي، ثم اختيار الصف الدراسي، بالإضافة إلى اختيار الفصل الدراسي، مشيرة إلى أنه سيتم عقب إتباع جميع هذه الخطوات ستظهر النتيجة للطالب.

وأضافت المديرية، أن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021، تتيح للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث والرابع والصف الخامس والصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي عن طريق الرقم القومي، مشيرة إلى أنه تم توفير قاعدة بيانات المدارس والتي تشمل البيانات الأساسية لكل مدرسة وإضافة مدارس مستجدة وتعديل بيانات مدارس أخرى.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2021 توفر قاعدة بيانات عن المدارس

جدير بالذكر أن محافظ القاهرة اعتمد أمس نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، والتي سيتم إعلانها على الموقع الإلكتروني للمديرية من خلال هذا الرابط مساء اليوم، وكشفت المديرية عن نسب لأعلى إدارات التعليمية، موضحة أن نسبة النجاح تخطت الـ83%، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد تنسيق المرحلة الأعلى من الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، والتي عقدت وسط لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا.