«أنا لا أجيد التمثيل».. أبرز 5 تصريحات في ندوة تكريم إلهام شاهين

أقامت إدارة مهرجان أسوان ندوة لتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين لما أحدثته من تغيير في المجتمع، وقام بتقديم الندوة للحضور الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، عضو مجلس إدارة المهرجان، وأدار الندوة الناقد الكبير كمال رمزي.

ترصد «الوطن»، 5 مواقف من ندوة تكلمت فيها إلهام شاهين عن مشوارها الفني

- أنا لا أجيد التمثيل لأننى إنسانة صادقة، وبالتالي ينعكس ذلك على انفعالاتى وأحاسيسى التي أقدمها بكل صدق، مضيفة «أنا مش بعرف أمثل لغاية دلوقتي، لأني بعيش اللحظة وفي تصوير مسلسل سامحوني ماكنش قصدي، مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ والكاتب يسري الجندي، جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى 5 أيام، لأن خلال التصوير بنسى إلهام شاهين وأعيش الشخصية التي سأجسدها في العمل الفني».

- استقبلت عدد من جوابات الشكر من مسيحيات بعد عرض فيلم واحد صفر لأن الكنيسة بدأت تنظر إلى مسألة الطلاق بشكل أكثر تسامحا، والدين لابد أن ينظر إلى الإنسانيات، فالله لم يحرم الإنسان من حق الحياة على الإطلاق.

- الشخص اللى تطاول عليا وقت عصر الإخوان خوفني ومكنش همه لأنه كان يمثل النظام الحاكم، قلت لزملائي الذين تم مهاجمتهم معي ارتاحوا، وأنا هجيب كل حق كل فنان منكم وسجلت كل الشتائم ضد الفنانين منهم عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهالة صدقي ونجيب محفوظ.

- في الثمانينات ابتعدت عن سينما المقاولات لأنني لم أبحث عن البطولة في هذا التوقيت ورفضت كل عروض البطولة وعندما عرض علي فيلم الهلفوت أمام النجم الكبير عادل إمام، والسيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف، وهم قامات فنية كبيرة لم أصدق أنني سأتواجد معهم، وهم علامة في تاريخي لأنهم قدموني للوسط الفني بشكل فاق توقعي ونجاحي مرتبط بمجهودهم لأنهم يوجهون النصائح لكل الموجودين.