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عاجل.. وفاة والدة عضو الشيوخ رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر

كتب:

ماريان سعيد
05:15 م | الجمعة 25 يونيو 2021
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

تُوفيت والدة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الجمعة.

وكتب رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «خالص العزاء والمواسة للمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور لها والدته.. أنزلها الله منزلاً حسناً وأسكنها فسيح جناته.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

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