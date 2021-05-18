«الشعب الجمهوري» عن قرار إعادة إعمار غزة: رسالة لأمريكا وإسرائيل

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، جاء معبرًا عن نبض كل الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه وكافة اتجاتهم السياسية، بما في ذلك المعارضون، موضحًا أن هذا القرار عبر عن نبض الشارع المصري بكل مواطنيه بلا استثناء، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الشارع المصري.

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدي البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القيادة السياسية ليست منفصلة على الشعب المصري بل ملتحمة به، ولهذا تضع هي الأخرى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أنه قرأ في هذا القرار مجموعة رسائل سياسية شديدة الأهمية، الأولى موجهة إلى الكيان الصهيوني المحتل، الذي تربطه بمصر اتفاقية سلام، مفادها ضرورة وقفه للعنف العسكري الذي يستخدمه حاليا بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك إنهاء الإجراءات الاقتصادية المتعسفة التي يتخذها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأردف أنه يعتقد أن الرسالة الثانية من هذا القرار موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ظهر أن لها رؤية أحادية وانفرادية، منفصلة عن رؤية باقي الـ15 عضوًا بمجلس الأمن، فيما يخص القضية الفلسطينية والبيان الأخير الذي كان سيصدر من مجلس الأمن، حينما وافق عليه 14 عضو واعترضت عليه أمريكا فقط.