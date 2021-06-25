السكة الحديد: إيقاف تشغيل 12 قطارا منتصف يوليو 2021

أعلنت هيئة السكة الحديد وقف تشغيل ما يقرب من 12 قطارا على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدءًا من يوم 12 يوليو 2021، لضعف الإشغالية، مؤكدة أنها تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على توفير المقاعد اللازمة للركاب.

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إن القطارات التي سيجري وقف تشغيلها، هي كالتالي:

1- القطار رقم 1916 مكيف فرنساوي «المنصورة القاهرة».

2- القطار رقم 1917 مكيف فرنساوي «القاهرة المنصورة».

3- القطار رقم 1132 روسي «الإسكندرية القاهرة».

4- القطار رقم 1133 روسي «القاهرة الإسكندرية».

5- القطار رقم 1142 روسي «الإسماعيلية القاهرة».

6- القطار رقم 1143 روسي «القاهرة الإسماعيلية».

7- القطار رقم 402 ركاب «شبين القناطر 23 يوليو».

8- القطار رقم 401 ركاب «23 يوليو شبين القناطر».

9- القطار رقم 1026 ركاب «أسوان السد العالي».

10- القطار رقم 1027 ركاب «السد العالي أسوان».

11- القطار رقم 1032 ركاب «أسوان السد العالي».

12- القطار رقم 1033 ركاب «السد العالي أسوان».

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك حملات مفاجئة على جميع العاملين بالسكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات، لاستبعاد المدمنين عن العمل، موضحًا أنه لن يسمح بوجود أي تخاذل يؤدي لحوادث قطارات.