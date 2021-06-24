وزير النقل يتفقد برج الإشارات بمحطة سكك حديد ديروط

تفقد الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة ديروط للسكك الحديدية، اليوم، لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب خلال سفرهم عبر قطارات وخطوط الهيئة.

وشدد الوزير على مسئولي السكة الحديد بضروة الانضباط التام في آداء كافة المهام والتسابق لخدمة الركاب وعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة حفاظاً على موارد مرفق السكك الحديدية الذي يمتلكه الشعب وضرورة اتباع كافة أساليب السلامة والأمان في كافة مراحل التشغيل مع تقديم كافة التسهيلات لهم والصيانة الدورية لوسائل الحماية المدنية بالمحطة.

كما التقى وزير النقل ومحافظ أسيوط عدد من الركاب واستمعا إلى مقترحاتهم واستفساراتهم واطمئنا على مستوى الخدمة المقدمة وتقديم كافة التسهيلات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ثم تفقد الوزير والمحافظ برج إشارات ديروط والذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL» ويضم المشروع 15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية مؤكدا أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

فيما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مرفق السكك الحديدية من محطات وخطوط وإشارات ومزلقانات يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذا المرفق المهم الذى يمثل شريانًا حيويًا للربط بين كل أنحاء الجمهورية وخدمة أهداف التنمية وتلبية احتياجات المواطنين مشيرًا إلى حرص الدولة على التحديث المستمر للخدمات وتعظيم الاستفادة منها في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المرافق والبنية الاساسية واستكمال مشروعات التنمية.