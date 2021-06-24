وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي، حيث تابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل، التي تمتد من طريق الحوطا شرقا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربا بطول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9 مليار جنيه، كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ آخر باكية معدنية بكوبري النيل، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المحور 95%.

وصرح وزير النقل، بأنّ المرحلة الأولى تشمل 13 عملا صناعيا (10 كباري، 2 نفق، بربخ) منها 2 كوبري رئيسي، وهي: (كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، ويبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم.

وأشار إلى أنّه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور، انتهى التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبري السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 14 كم، وإنهاء أعمال الرفع المساحي للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 13 كم.

وزير النقل يشدد على ضرورة إنجاز الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لإنهاء المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من تبطين الترع ورصف الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة لربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وسكة حديد (القاهرة - أسوان) جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وأكد الوزير على هامش جولته، أنّه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، جرى التخطيط لإنشاء 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتسهيل تنقل المواطنين، حيث جرى إنشاء 7 محاور: طما، جرجا، بني مزار، عدلي منصور، سمالوط، قوص، وكلابشة، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي، وجار تنفيذ 5 محاور، وهي: ديروط، بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، وأبو تيج.

وتابع أنّه جار الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحوري شمال الأقصر ومنفلوط تمهيدا لبدء التنفيذ، إضافة لاستكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، اعتبارا من خطة العام المالي المقبل 2021/2022 حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادي الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة.

وأوضح الوزير أنّه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، ما كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم ليعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة، حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.