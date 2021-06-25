فتح باب القبول للحاصلين على الإعدادية 2021 للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة «الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبوغالب»، التابعة للصندوق.

ويستقبل «تطوير التعليم»، طلبات الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية خلال الفترة من 27 يونيو حتى 11 يوليو، على أن يجري إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في وقت لاحق.

شروط الالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية

1- السن في أول أكتوبر 2021 لا يزيد على 18 سنة.

2- التقديم بدون حد أدنى للمجموعة الكلي للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021.

3- اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.

كيفية التقديم للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية:

1- التقديم إلكترونيًا عبر رابط سيتاح خلال فترة التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

2- ستتم إتاحة رابط للتقديم على الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيس بوك».

المستندات المطلوبة عند التقديم للمجمعات التعليمية التكنولوجية:

1- صورة ضوئية من شهادة نجاح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021.

2- بيان نجاح الشهادة الإعدادية معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- صورة ضوئية من شهادة ميلاد كمبيوتر معتمدة طبق الأصل.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

5- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، يتم تسلميهم بمقر المجمع عند سداد مصروفات اختبارات القدرات.

ملحوظات للتقديم للالتحاق للمجمعات التعليمية التكنولوجية

1- رسوم اختبار القدرات للطلاب المتقدمين 100 جنيه لا ترد.

2- يتم سداد رسوم اختبار القدرات إلكترونيا.

3- تكلفة حضور دورة اللغة للالتحاق بالمجمعات 150 جنيها، للمقبولين للالتحاق بمجمعي الفيوم وأبوغالب تسدد بعد ظهور النتيجة النهائية.