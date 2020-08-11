وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم

عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور أحمد الحيوي عددا من الموضوعات المهمة، حيث وافق المجلس على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020.

كما وافق على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كل الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.

وأكد المحلس موافقته على تقديم الصندوق للمساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، وهي:

- دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية.

- خطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.

كما وافق المجلس على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 2020/2021، وتشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من السادة ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من هيئةالرقابة الإدارية".

وعرض المجلس مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق، وجرى الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها، كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض "نظام سنتين" التابعة لكل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ووافق المجلس على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور هاني هلال عضو مجلس ادارة و المهندس ايمن بدوي عضو مجلس ادارة، والسيد على السيسي ممثلاً عن وزير المالية، والدكتورة إيمان عاشور ممثلاً عن وزارة الاتصالات، والدكتور عمرو جمعة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد علاء ممثلاً عن وزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.