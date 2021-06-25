15 مصاباً بمستشفى الصدر.. تراجع كورونا بنسبة 60% في المنيا

سجلت مستشفيات المنيا المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا تراجعاً ملحوظاً تجاوز نسبة 60%، من قرب انتهاء الموجة الثالثة للجائحة، الأمر الذي قد يترتب عليه إلغاء بعض أقسام العزل بالمستشفيات المركزية في غضون الأسبوعين المقبلين، بعد وصول نسبة الإصابة إلى صفر، أسوة بما حدث في الموجتين الأولي والثانية.

ووصل عدد إصابات كورونا داخل قسم العزل بمستشفى الصدر في مدينة المنيا، إلى 15 حالة فقط، حيث يضم المستشفى 44 سريراً مخصصة لاستقبال حالات كورونا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، وجاء تراجع عدد الإصابات رغم أن المستشفى هو الأكبر من حيث استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة المنيا.

وقال مسؤول بمديرية الصحة إن معظم المسحات التي يتم إجراؤها لحالات الاشتباه التي تتردد على المستشفيات المخصصة لكورونا خلال الأسبوع الماضي، جاءت نتائج معظمها سلبية، مشيراً إلى نحو 90% من المسحات التي تم إجراؤها منذ مطلع شهر يونيو الجاري، جاءت سلبية، مرجحاً وصول المحافظة إلى صفر إصابات في غضون أسبوعين.

وخصصت محافظة المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، موزعة على مراكز المحافظة التسعة، وهي مطاي المركزي، وبني مزار المركزي، والعدوة المركزي، ومغاغة المركزي، والفكرية المركزي، وصدر المنيا، وصدر ملوي، وصدر بني مزار، وحميات المنيا، وحميات مغاغة، وحميات العدوة، وحميات دير مواس، ومستشفى مبرة المنيا، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عدداً من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.