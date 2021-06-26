9 فوائد عظيمة لقشر البطيخ.. تعرف عليها

لقشرة البطيخ البيضاء فوائد عظيمة لجسم الإنسان يجهلها الكثيرون، خاصة إذا كنت ممن يعانون من ألم العضلات وضعف عضلة القلب ومشاكل في الجلد وضعف في المناعة، وإذا كنت ممن يعانون من الكبد الدهني، فما عليك سوى الحرص على تناوله بمعدل ثابت للعمل على رفع حمض الأرجينين وهو أحد الأحماض الأمينية الهامة لجسم الإنسان.

ووفقا للدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة في محافظة دمياط، فلقشرة البطيخ البيضاء فوائد عظيمة لجسم الإنسان نستعرضها في السطور التالية..

يقول «عريف»، إن الجزء الأبيض من قشرة البطيخ يحتوى على مادة فعالة اسمها الكاروتينات بها حمض سيترولين يحول لحمض الأرجينين الذي يعد أحد الأحماض الأمينية النصف أساسية والتي تعمل على خلق عنصر النيتروچين في جسم الإنسان.

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هذا ويحتاج الإنسان لـ 100 جرام من قشر البطيخ والذي يعمل على توفير ما يتراوح من 2.5 لـ3 جرامات أرچنين أما باقي الـ 100 جرام ألياف وماء وبوتاسيوم، بحسب «عريف».

فوائد القشر الأبيض لجسم الإنسان

- يمنع تصلب الشرايين ويؤدي دور المكنسة في المنزل التي تنظف الأسطح.

- يعمل على بسط العضلات بعد ممارسة الرياضة كما أن أغلب مشروبات الطاقة الطبيعية مصنعة من قشر البطيخ لذا يعمل على تحسين الأداء الرياضي.

- يعالج ضعف عضلة القلب.

- من يعانون من الكبد الدهني عليهم بتناول القشر الأبيض.

- خفض ضغط الدم لمن يعانون من ضغط الدم المرتفع لاحتواءه على معدلات مرتفعة من البوتاسيوم.

- يعمل قشر البطيخ الأبيض على التقليل من شيخوخة الجلد و تصبغاته لذا يعمل على تحسين مظهر الجلد .

- للقشر الأبيض دور فعال في تعزيز المناعةلاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي المحفزة لانتاج خلايا الدم البيضاء.

- إذا كنت ممن يريدون خفض أوزانهم فعليك بتناول قشر البطيخ الأبيض باعتباره وجبة خفيفة تحتوى على الألياف الغذائية و تحفز عمليات الأيض

- إذا كنتي ممن يعانون من غثيان الصباح كسيدة حامل فعليكي تناوله حيث يعمل على التقليل من أعراضه

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