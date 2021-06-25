تعرف على 5 صناعات اشتهرت بهم محافظة دمياط

تشتهر محافظة دمياط بعدد من الصناعات و الحرف التي عرفت بها منذ القدم وعُرف أبنائها في كافة دول العالم بمهارتهم التي حفرت الأخشاب وحولتها لتحف فنية زينت معارض عالمية بإيطاليا، بالإضافة لمهارة صياديها الذين سافروا إلى كل بلدان العالم الواقعة على البحرين الأبيض و المتوسط.

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نستعرض في التقرير التالي أبرز الصناعات التي أشتهر بها أبناء محافظة دمياط تحت شعار «صُنع فى دمياط»، وغزت بضائعهم الأسواق المصرية لسنوات طويلة، من منتجات الألبان والأثاث والرخام والجرانيت ومواد البناء، وصولاً إلى الأسمدة، ومع الوقت خرجت هذه المنتجات من نطاق السوق المحلى الضيق، لتغزو العالم، خاصة الاتحاد الأوروبى والدول العربية، بينما شهدت صادرات المحافظة من المنتجات الزراعية تراجعاً كبيراً لحساب الصناعية خلال السنوات الماضية.

صناعة الأثاث

تربعت دمياط منذ القدم على عرش صناعة الأثاث في مصر والعالم فلا يكاد يخلو منزل من ورشة يعمل بها الأب وأبنائه في مهن الأثاث المتنوعة كـ«النجارة - الأويما - المذهباتية - الأسترجية و التنجيد»، حيث يعمل بصناعة الأثاث ما لا يقل عن 300 ألف صانع .

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صيد الأسماك

تمتلك دمياط العدد الأكبر من حجم أسطول الصيد المصري، فوحدها لديها 2387 مركباً من إجمالى 3800 مركب فى كل أنحاء الجمهورية، ما يجعل المحافظة واحدة من أكبر مصادر الثروة السمكية على مستوى الجمهورية، حيث تغادر مئات المراكب ميناء عزبة البرج يومياً إلى البحرين المتوسط والأحمر.

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الحلويات

تعد محافظة دمياط رائدة صناعة الحلوى فى مصر، حيث اشتهرت طيلة العقود الماضية بمهارة أبنائها فى هذا المجال، دون أن يقتصر نشاطها على التوزيع داخلياً فحسب، في كل موسم يأتيها زبائنها من كل حدب وصوب لشراء حلوياتها التي غزت بلدان العالم منذ القدم حيث يتردد أبناء دول الخليج كـ«الإمارات و السعودية و الكويت»، لشراء الحلوي المميزة بخاصة في المولد النبوي الشريف بخاصة المشبك الدمياطي و البسبوبة و الهريسة .

وامتدت تلك الصناعة العريقة للتصدير للخارج كالشام وأوروبا، وبمرور الزمن تطورت تلك الصناعة من صناعة منزلية إلى مصانع كبيرة، وبات لكل موسم حلوى خاصة به.

واشتهرت دمياط بصناعة أصناف الحلوى المتنوعة التي تتناسب مع كل موسم كـ«الكنافة المشبك ،البسبوسة ، الهريسة،الفولية، السمسمية، الحمصية، البقلاوة، الكحك، الغريبة، اللديدة، جزارية، لقمة القاضى، بلح الشام، القطائف والفطير».

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الألبان

اشتهرت دمياط منذ القدم بصناعة منتجات الألبان كالجبن البراميلي الذي غزي محافظات المحروسة و الجبن البيضاء والرومى بالإضافة للزبادى، وبلغ إجمالى إنتاج المحافظة من الجبن الدمياطى الشهير، وفقاً لإحصاء عام 1998، قرابة الـ235 ألف طن.

وبدأت صناعة منتجات الألبان فى دمياط قديماً بآلات بدائية، فبلغ عدد مصانع المحافظة حتى نهاية ستينات القرن الماضى قرابة 500 مصنع، لكن مع مرور السنين تراجعت صناعة الأجبان فى دمياط، بعدما كانت تتربع على عرش الصناعات فى المحافظة، وكان أشهر صناعها عائلات «قتيلو، وعبدالوهاب موسى، وجوهر، والصباغ، وفتوح، ومنصور».

صناعة الغزل والنسيج

وهي واحدة من الصناعات الكبرى التي طالما اشتهرت بها محافظة دمياط، منذ القدم، عمل بها الآلاف من أبناء المحافظة، وتميزوا بها حيث كانت دمياط واحدة من أوائل المحافظات التي ظهرت بها تلك الصناعة.

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