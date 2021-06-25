التمويل العقاري: إطلاق مبادرة الـ3% رسميا خلال أسبوعين

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية بالمدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الصندوق في انتظار إطلاق المبادرة رسميا من قبل البنك المركزي خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستكون أقل وحدات سيتم طرحها بداية من 350 ألف جنيه للوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل فلم يتم الإعلان عن الحد الأدني لسعر تلك الوحدات، متوقعة أن تبدأ من مليون وحتى مليون وربع جنيه للوحدة الواحدة.

دعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية

وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار دعم المواطنين للحصول على وحدات سكنية خاصة بهم، ويحق للجميع التقدم لها للحصول على شقق سكنية خاصة، «وضعنا في المبادرة 100 مليار جنيه، وده رقم كبير يستوعب العملاء الراغبين».

وأكدت أن المبادرة بها تحديد للدخل المسموح له الدخول ضمن مستفيدي المبادرة وكذا أسعار الوحدات السكنية، لافتة إلى أن الصندوق قد وقّع اتفاقية مع 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري ضمن المبادرة للتيسير على الراغبين في امتلاك وحدات سكنية خاصة لهم، «وحدات سكن مصر ستكون أقل من مليون جنيه، واللي هنطرحه جديد هيكون بشروط جديدة».

تخصيص 100 مليار جنيه للعملاء

وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي قام بتمويل 370 ألف عميل منذ بداية البرنامج منذ 7 سنوات، ويتوقع الصندوق أن يستفيد ما يقارب الـ70 ألف شخص من المبادرة الرئاسية الجديدة التي تم تخصيص 100 مليار جنيه للعملاء ما بين متوسطي ومنخفضي الدخل.