الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442 عبر بوابة المسار الإلكتروني

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج اليوم الجمعة، موضحة أنه بشأن الاستعلام عن نتائج فرز الحج 1442 عبر بوابة المسار الإلكترونى، لابد من الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية عبر بوابة المسار الإلكترونى لحجاج الداخل، حيث سيتم إعلان أسماء المرشحين لأداء الفريضة اليوم الجمعة وفقا لما أوضحته وزارة الحج.

وأغلقت وزارة الحج السعودية مساء أمس، باب التسجيل لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني، حيث استقبل المسار أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين منذ فتح باب التسجيل وحتى أول أمس، مؤكدة عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر.

وسيتم إعلان نتائج فرز الحج 1442 للمتقدمين من المواطنين والمقيمين عبر رابط المسار الإلكتروني لنتائج الحج وسيتم الكشف عن الإجراءات النظامية التي سيتعين على حجاج بيت الله الحرام الالتزام بها.

كما سيتم إرسال رسائل للمقبولين فى حج 1442 عبر الهواتف المحمولة وستظهر لهم رسالة تفيد بقبولهم فى الحج، وسيتم أيضا فرز الحج وقبول الطلبات حسب الاشتراطات والأولويات التى وضعتها وزارة الحج السعودى.

وللحجاج الدخول على بوابة الحج والعمرة المسار الإلكترونى، ثم الاستعلام عن طلب الحج 1442 وإدخال رقم بطاقة الهوية السعودية ورقم الإقامة للمقيمين للحصول على نتيجة طلب الحج.

وبلغت نسبة المسجلين من الذكور 59%، فيما بلغت نسبة الإناث 41%، في حين احتلت الفئة العمرية بين 31 و40 عاماً الأكثر من ناحية التسجيل، بنسبة وصلت 38%، والأقل هي الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً بواقع 2%.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هجرية على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، بشرط أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على لقاح كورونا.