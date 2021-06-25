بدء تصنيع رشاش مصري يطلق 900 رصاصة فى الدقيقة في ذكرى «30 يونيو»

يقف المُقاتل فى الصحراء، أو أعلى المنشآت الحيوية يقظاً على مدار الساعة تحسباً لأى عمل عدائى قد يستهدف المنطقة المُكلف بتأمينها، ضمن معركة الوطن مع «أعداء الإنسانية» من التنظيمات الإرهابية وداعميهم، أو لدى اقتحامه بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وغيرها من التحديات الأمنية التى تستهدف دول العالم أجمع حالياً، ما يعنى احتياج المُقاتل إلى سلاح ذى دقة كبيرة، وذى كثافة نيرانية كبيرة لصد أية اعتداءات قد تستهدف أمن الوطن واستقراره، وهو الأمر الذى تمكنت وزارة الإنتاج الحربى المصرية من تحقيقه أخيراً بأيدٍ وعقول مصرية بنسبة 100%، بعد سنوات من الاستيراد من الخارج؛ حيث نجحت فى تصميم وتصنيع «رشاش متعدد مصرى مُطور»، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة فى صفوف قوات الأمن لأول مرة بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

الرشاش المُتعدد المصري

«الرشاش المُتعدد المصرى» دخل فى اختبارات قاسية من لجان من القوات المسلحة والشرطة المدنية، إضافة لرجال شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربى»، للوقوف على مدى قدرته على الخدمة ضمن أسلحة قوات الأمن فى ظل التحديات الأمنية التى تعيشها مصر، لتنتهى «اللجان» إلى أن «الرشاش المُتعدد المصرى المُطور» يصلح للخدمة فى ظل الأجواء المختلفة، مثلما كشف المهندس عاصم أبوالخير، رئيس قطاع الأسلحة فى «300 الحربى»، موضحاً أن هذا «الرشاش المُطور» أثبت جودة تعادل «الرشاش المستورد»، وأنه أفضل كثيراً من محاولات مصرية سابقة لتصنيع «رشاش مصرى مُتعدد».

اعتماد الأجهزة المعنية لـ «الرشاش المصرى»

ويُقارن «الرشاش المصرى» بـ«رشاش شركة FN» البلجيكى، الذى يعد أشهر الرشاشات المتُعددة العاملة فى عشرات الجيوش حول العالم، حسبما تحدث «أبوالخير» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش جولة أجريناها فى خطوط إنتاج واختبار «الرشاش المصرى» فى «شركة أبوزعبل»، موضحاً أنه تم عرض «الرشاش» فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «EDEX 2018» كبحث مصر، وأنه جرى إنتاج عينات أولية له، حتى تم الاستقرار على «المنتج النهائى»، كاشفاً لأول مرة عن خضوع «الرشاش» لاختبارات الجهات الأمنية المعنية فى أبريل الماضى، ليتم إقراره.

استخدامات الرشاش المتعدد المصري

ويُصنف هذا «الرشاش» على أنه «سلاح هجومى»، لكنه «مُتعدد المهام»، بداية من تأمين المنشآت الحيوية والسيادية المهمة، وإمكانية استخدامه من نقطة ثابتة، أو تركيبه على مركبات ومعدات قتالية مثل الدبابات من طراز M1A1، أو عربات الدفع الرباعى المقاتلة، أو العربات والمُدرعات بمختلف أنواعها، كما يقول رئيس «قطاع الأسلحة» لـ«الوطن»، مشدداً على أن هذا السلاح هو «عنصر أساسى فى تأمين المنشآت والحرب على الإرهاب.

تصنيع الرشاش برخصة مصرية 100%

وسيوفر التصنيع المحلى لـ«الرشاش المُتعدد» عدة مميزات للأجهزة الأمنية المصرية، وللدول الصديقة والشقيقة؛ حيث إن تصنيعه برخصة «مصرية 100%»، وبأيدٍ وعقول مصرية، ما أسهم فى خفض سعر «الرشاش» مقارنة بالمستورد بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بحسب «أبوالخير»، كما أن تصنيعه محلياً سيوفر عملة صعبة للبلاد، وقطع الغيار اللازمة لأى رشاش فى الخدمة، كما أن العلاقات السياسية والظروف الخارجة عن الإرادة مثل الفترة التى أعقبت جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد قد تؤثر على توريد السلاح، وهو أمر غير مقبول لـ«الأمن القومى المصرى»، ومن ثم فإن تصنيع «الرشاش المصرى المتعدد» أمر شديد الأهمية للدولة المصرية.

الرشاش المصري يطلق 900 رصاصة في الدقيقة

ويُطلق «الرشاش المصرى» 900 رصاصة فى الدقيقة الواحدة، كما أوضح رئيس قطاع «الأسلحة»، بناءً على نتائج الاختبار، موضحاً أن بعض الرشاشات أطلقت 1000 طلقة فى الدقيقة الواحدة لدى اختبارها، كما أنها أصابت الهدف بدقة، ومن مسافة كافية للاستخدام فى مختلف التحديات، لتقرها الأجهزة الأمنية المعنية للاستخدام المحلى.

أولى انتاجية الرشاش المتعدد المصري

ومن المُقرر أن يتم الانتهاء من «اللوت الصفرى» من «الرشاش المصرى المُتعدد المُطور» بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، فى بداية «الإنتاج الكمى» لهذا السلاح المهم، حيث أوضح «أبوالخير» أن هذا «اللوت» سيضم 25 رشاشاً، وأن القدرة الإنتاجية لـ«300 الحربى» ستكون 400 رشاش فى العام الواحد، وأنه من الوارد العمل على مضاعفة الماكينات، أو العمل على زيادة «الورديات»، بما يكفى لإنتاج ألف رشاش فى العام أو أكثر.

وحاز «الرشاش المصرى» اهتمام العديد من الدول الصديقة والشقيقة، كما قال رئيس «قطاع الأسلحة»، مشيراً إلى أن أغلب تلك الدول عربية وأفريقية، خصوصاً أن هذا السلاح حيوى ومهم، مشيراً إلى أن الأولوية هو توفيره للقوات المسلحة والشرطة المدنية، وأن أى فائض سيكون متاحاً للتصدير.

وصُنع «الرشاش» بخامات وقدرات تمكنه من الاستخدام فى مختلف البيئات؛ فيقول «أبوالخير» إنه يمكن أن يخدم فى الصحراء فى طقس شديد الحرارة، أو فى مناطق ذات درجات حرارة منخفضة دون التأثير على قدرة إطلاق النيران كما كان يحدث فى «أسلحة قديمة» بمختلف جيوش العالم.

ومن المنتظر أن تُسهم قدرات «300 الحربى» فى إجراء عمليات الصيانة والإصلاح لبعض الأسلحة من الرشاشات الموجودة فى الخدمة والتى يتعذر استخدامها بحالتها الحالية، فضلاً عن إعداد «دليل استخدام» للرشاش موضحاً فيه عمليات الصيانة وتغيير بعض قطع «الرشاش المتعدد» بعد عدد طلقات معين أو ساعات استخدام معينة، كما قال رئيس قطاع الأسلحة لـ«الوطن»، موضحاً أنهم يصنعون داخل المصنع أيضاً الذخيرة الخاصة بتلك الرشاشات، مع عملية تأمين فنى كامل لها.

أحدث مجمع للصناعات الدفاعية المصرية

وتعتبر شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربى» هى أحدث مُجمع للصناعات الدفاعية المصرية، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ قرابة العام ونصف العام، ويتضمن عدداً من القطاعات، سواء لإنتاج الرصاصات أو الذخائر الصغيرة والمتوسطة والقنابل والقواذف، فضلاً عن قطاع الأسلحة، والذى يضم أفرعاً للمسدسات والقواذف، والرشاشات والمدافع، والبنادق الآلية، كما شاهدت «الوطن» خلال جولتها بـ«300 الحربى».

ولن يكون تصنيع «الرشاش المتعدد المصرى» نهاية المطاف فى مجال الصناعات الدفاعية الحديثة بـ«300 الحربى»، كما قال اللواء مهندس طارق عزت، رئيس المصنع، لـ«الوطن»، مشيراً إلى أنه يتم العمل على موضوعات بحثية فى مجالات متعددة، وسيتم الإعلان عنها «فى الوقت المناسب».

ويتخصص مجمع الصناعات الدفاعية الجديد فى إنتاج جميع أنواع الأسلحة والذخائر، بحسب «عزت»، الذى أكد أن عملهم يتم بعقول وأيدٍ مصرية 100%، من خلال شراكات مع شركات عالمية لدى الحاجة، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة والشرطة المدنية، مع استغلال فائض القدرات الإنتاجية فى المجالات المدنية والتصدير للدول الصديقة والشقيقة.

واستقدم «300 الحربى» مؤخراً أحدث ماكينات الـCNC فى العالم، التى وصفها «عزت» بأنها «نقلة نوعية» فى جودة وكم المنتجات المُصنعة بها، مشيراً إلى أنها تخدم فى مجال «الذخائر المتوسطة»، وأن الماكينة التى سبقتها كانت تُصنِّع 60 جزءاً فى اليوم، وأن تلك الماكينة تُصنِّع 800 جزء.

أسلحة مصرية جديدة في معرض «EDEX 2021»

ومن المُقرر أن يكشف مصنع «300 الحربى» عن سلاحين حديثين خلال الدورة الثانية لمعرض مصر الدولى للدفاع «EDEX 2021»، المقرر انعقاده أواخر العام الجارى، حسبما ذكر المهندس رضا العزالى، نائب رئيس مجلس إدارة المصنع، لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن هذين السلاحين سيكونان تحديثاً لـ«البندقية الآلية المُطورة»، و«قاذف ثلاثى»، رافضاً الكشف عن تفاصيل هذين السلاحين قبيل انعقاد «أيديكس».

ويعمل مهندسو المصنع عبر «قطاع البحوث» على إجراء دراسات متنوعة لتحديث الأسلحة التى يعمل عليها «مصنع 300»، بحسب تصريحات «العزالى»، لـ«الوطن»، موضحاً أنهم يمتلكون قطاعاً قوياً للبحوث، يبحث الحلول والمقترحات بشكل يومى، والأمر القابل للتنفيذ يتم اتخاذه بشكل فورى، موضحاً أنه أخذ بتلك التعديلات والتحديثات على منتجات كثيرة بالفعل ليتم تطويرها للوصول لأعلى كفاءة وجودة خلال عملها.

نائب رئيس «300 الحربى»: نستغل فائض قدراتنا لدعم المجتمع المدني

ويقول «العزالى» إن «300 الحربى» يستغل أيضاً فائض قدراته الإنتاجية فى خدمة المجتمع المدنى، بحيث يوجد لديهم «قطاع معاملات حرارية» قوى، بحيث يخدم شركات الحديد والصلب، وغيرها من الشركات، كما قمنا بإنتاج «مسامير طبية» نالت إعجاب المتخصصين، مع سعى المصنع لإنتاج «الشرائح الطبية»، مع عمله حالياً على تصنيع «كرسى متحرك» لخدمة الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن بحث تصنيع أجزاء تكميلية للركبة وأطراف صناعية، بالتنسيق بين وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أن تلك المنتجات ستُطرح فى الأسواق بأعلى درجات الجودة، وبأسعار تناسب الجميع.